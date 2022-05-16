شاهد .. لن تصدق من هو زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال.. نجم شهير طردوه من شقته بعد وفاتها .. والمفاجأة في هويته !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال.. نجم شهير طردوه من شقته بعد وفاتها .. والمفاجأة في هويته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً، بقصة طرد زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال من شقة يسكنها بعد انتهاء مدّة الإيجار.

البداية كانت بظهور المخرج المصري مراد منير في بث مباشر على موقع "فيسبوك" يستغيث بأجهزة الدولة لإنقاذه، مؤكدا أنه سيتعرض وأبناؤه للطرد.

وقال مراد في استغاثته: "سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي الفنانة الراحلة فايزة كمال منذ ٨ سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي.. ورفض قسم مدينة نصر منحي مهلة أياما لأنتقل لمكان آخر وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد".

وردّت وزارة الداخلية المصرية على الاستغاثة، كاشفة تفاصيل الإجراءات القانونية المزمع تنفيذها بحق المخرج مراد منير.

وأكدت، في بيان صحفي، رصدها ما تم تداوله بشأن استغاثة المواطن مراد منير، مخرج مسرحي، بأنه سيتم طرده من الشقة محل سكنه مستأجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك عقب صدور حكم لصالح مالكة العين يقضي بفسخ عقد الإيجار واستلامها والادعاء برفض قسم شرطة مدينة نصر منحه مهلة للانتقال لمكان آخر.



وقالت: "تبين بالفحص بأنه قد صدر حكم لصالح مالكة الشقة المشار إليها بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعي عليه مراد منير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمدعية مالكة الشقة، خالية من الأشخاص والشواغل، حيث قام المذكور باستشكال الحكم، وتم رفض الاستشكال عقب العرض على المحكمة المختصة، وتم تحديد موعد التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ".

وأضافت: "كما تبين عدم صحة الادعاء برفض قسم الشرطة المختص منح المذكور مهلة للانتقال لمكان آخر، لعدم اختصاص الجهات الشرطية بإيقاف تنفيذ الحكم، الأمر الذي يستلزم لجوء الشاكي إلى الجهات القضائية لكون الحكم الصادر ضده نهائيا".

وتفاعل الجمهور مع منشور مراد منير وعبروا عن حزنهم بسبب الأزمة التي يتعرض لها.

كما تدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل أزمة المخرج مراد منير وكتب مراد قائلاً "تواصل معي دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ووعدني بحل المشكلة ومحاولة تأجيل طردي من شقتي وإيجاد بديل، وللحق أنا أثق في هذا الرجل".

يذكر أن مراد منير هو مخرج مسرحي قدم العديد من الأعمال المسرحية التي حازت على إعجاب الجمهور، كما أنه زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.