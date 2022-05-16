شاهد .. إخلاص إبنة الفنان الراحل ’’طلال مداح‘‘ تصدم كل الخليجيين بجمالها الشديد بأول ظهور وهكذا أهانت محمد عبده !

انت الان تتابع خبر إخلاص إبنة الفنان الراحل ’’طلال مداح‘‘ تصدم كل الخليجيين بجمالها الشديد بأول ظهور وهكذا أهانت محمد عبده ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر النجم الراحل طلال مداح التريند مؤخراً بعد تصريحات وصفت بالمسيئة أطلقها الفنان محمد عبده بحقه، وصف فيها إرثه الفني الوطني بالفقير.

وبالتوازي مع الجدل الدائر أعاد ناشطون تداول صورة إبنة طلال مداح وتدعى إخلاص والتي هاجمت محمد عبده.

وردت إخلاص على كلام الفنان محمد عبده التي سخر فيها من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية "وطني الحبيب"، من أغنية يمنية قديمة بعنوان "من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه".

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه".

وفوجئ الجمهور بجمالها الكبير، حتى أن بعضهم قال إنها أجمل بكثير من ياسمين صبري برغم تواريها عن الأنظار.