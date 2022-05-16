شاهد .. بعد مشاركته في رامز موفي ستار.. سألوا نجم الأكشن فان دام عن رأيه الصريح في الراحلة رجاء الجداوي ؟؟ فصدم كل المصريين بما قاله !

انت الان تتابع خبر بعد مشاركته في رامز موفي ستار.. سألوا نجم الأكشن فان دام عن رأيه الصريح في الراحلة رجاء الجداوي ؟؟ فصدم كل المصريين بما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

شارك النجم العالمي كلود فان دام، في برنامج رامز موفي ستار مع الفنان رامز جلال، والذي عرض في رمضان، واستطاع فان دام أن يتصدر الترند العربي بعد أن شارك في لعبة اصطياد الكثير من المشاهير ومقلبتهم.

محركات البحث ضجت بعمليات بحث كبيرة عن موقف ورأي النجم الشهير من عمالقة الفن المصري، سواء الذين وقعوا ضحية مقالبه أو غيرهم ممن رحلوا عن الدنيا.

كان من بين هذه الاراء التي تصدرت محركات البحث، هو رأي الفنان البلجيكي فان دام بـ الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

النجم العالمي جان كلود فان دام كان قد نشر صورته مع الراحلة وعلق بكلمات مؤثرة للغاية، وانها المرة الاولى التي يعبر فيها نجم غربي عن رحيله بوفاة قامة فنية عربية.

وقال: "أنا في صدمة، محزن جداً قراءة أنّ الممثلة الأسطورة المصرية رجاء الجداوي توفيت بعد صراع شجاع مع فيروس #كورونا المستجد. قابلتها منذ أشهر قليلة".

وتابع: "كانت مفعمة بالحياة، مرحة ومتألقة، لا أصدّق أنها رحلت، لكنها ستعيش في ذاكرتنا بروحها الفاتنة وضحكاتها الجميلة، رحم الله روحك رجاء الجداوي".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد رحلت في 2020/7/4م عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع مع فيروس كورونا.