شاهد .. اعتذارك مرفوض يا ماني.. الفرعون المصري محمد صلاح يقهر السنغالي ساديو ويرد له الصاع صاعين !!

انت الان تتابع خبر اعتذارك مرفوض يا ماني.. الفرعون المصري محمد صلاح يقهر السنغالي ساديو ويرد له الصاع صاعين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدر النجم المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح التريند خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة له أثناء إشراكه اللاعب المصري المقعد مؤمن زكريا في احتفالاته مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الانجليزي.

وخطف النجم المصرى مؤمن زكريا الأنظار فى احتفالات ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، والتى أقيمت على ملعب "ويمبلى".

وقبل أيام صعق صلاح زميله بالفريق النجم السنغالي ساديو ماني حيث تجاهله في ترشيحات الكرة الذهبية، لاختيار أفضل لاعب في العالم، مشيرًا إلى أنه سجل 40 هدفًا في الموسم الماضي، لكنه لم يتوج بها.

وكان صلاح، قد حصل على المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية، فيما توج بالجائزة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وحل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وصيفًا.

ماذا قال محمد صلاح عن الكرة الذهبية؟

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية على هامش تتويجه بجائزة رابطة النقاد الرياضيين، لاختيار لاعب العام في إنجلترا: “فى العام الماضي خسرت الكرة الذهبية رغم تسجيلي 40 هدفًا ولكن هذه المرة أرقامى مرتفعة للغاية”.

وأضاف: “فزنا بالفعل بلقب وأعتقد لو فزنا بالدوري ودوري الأبطال، فسيكون الأمر مثيرًا لمعرفة هوية الفائز هذا العام”.

واختتم: “كما أننى أرى أن هذا أفضل موسم لى منذ قدومى إلى ليفربول، أرقام الأهداف والصناعة عالية، والفرص التي خلقتها كذلك هي الأعلى في الدوري الإنجليزي”.

اعتذار مرفوض

وفي أبريل الماضي وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول نفسه في مأزق جماهيري وإعلامي، وذلك خلال مواجهة واتفورد الإنجليزي، بعد أن قرر استبدال محمد صلاح في الدقيقة 69 من اللقاء، وقرر نزول ساديو ماني بدلا منه.

ورغم نفي يورجن كلوب وجود خلافات بين محمد صلاح وساديو ماني، ولكن المصافحة بين الثنائي كانت فاترة أثناء التبديل، وذلك على خلفية ما حدث في مواجهة الإياب بين الفريقين في داكار، والتي شهدت تعرض البعثة المصرية لاستفزازات من الجانب السنغالي.

نستعرض بعض العوامل التي تكشف عن غضب صلاح الشديد من ساديو ماني ورفضه أي اعتذار منه:

-صمت ماني على التصعيد ضد محمد صلاح في السنغال

-لم يتدخل النجم السنغالي للدفاع عن محمد صلاح، ومطالبة جماهير بلاده باحترام زميله في فريق ليفربول الإنجليزي وتحديدا بعد الساعات الأولى لمحمد صلاح في السنغال، والتي شهدت تعرضه لهتافات في مطار السنغال.

-وكان من الممكن أن يستخدم ساديو ماني وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة بلاده بحسن استقبال محمد صلاح ومنتخب مصر في السنغال ولكن ذلك لم يحدث.