شاهد .. أجمل بمليون مرة من ياسمين صبري.. زوجة النجم المصري محمد لطفي تخطف الأنظار بظهور نادر !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل بمليون مرة من ياسمين صبري.. زوجة النجم المصري محمد لطفي تخطف الأنظار بظهور نادر !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان محمد لطفي أحدث صورة له برفقة أولاده وزوجته من مكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق عليها نصًا: "أول عمرة لعمر وإبراهيم وياسمين مامتهم الحمد الله على كرمه لينا ونعمته علينا"

وتعد زوجة محمد لطفي من اجمل زوجات نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، بل إن كثيرين يرون أنها أجمل من أيقونة الجمال ياسمين صبري.

وفي سياق متصل، ذهب عدة فنانين لزيارة الحرم المكي مؤخرًا لأداء مناسك العمرة ومن أبرزهم حمادة هلال، دعاء فاروق، محمود عبد المغني، محمد نور، روجينا، كريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي هو مسلسل "توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، إنتصار، دياب، محمد لطفي ومن إخراج أحمد صالح.