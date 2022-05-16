شاهد .. لن تصدق من هو الفنان الذي صُنف كأفضل ممثل في 2022.. ليس محمد رمضان ولا ياسر جلال.. الأسم سيصيبك بالصدمة !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

الممثل السوري خالد القيش حصل على أعلى نسبة تصويت وصلت 19.3 بالمئة وأعلنت النسبة على صفحة Sham Ramadan والتي تتكون من 4.364 followers.

وقد أبدع القيش بجميع أدواره لهذا الموسم واستطاع أن يقلب الموازين لصالحه ويسلط الضوء على موهبته وكان له شخصية مؤثرة في مسلسل "كسر عظم" بدور "الرائد مروان" الذي أدى شخصيته باحتراف ونال حب الجماهير.

وقد تعرض خالد الانتقادات من قبل الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لهجته الجبلية لكن كان هذا الدوري يتطلب هذه اللهجة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي أن خالد القيش أصبح من أول الأسماء المطروحة في المسلسلات التي تتطلب دور ضابط بمواصفات معينة نظراً للثقة التي يتمتع بها وخاصة بعد نجاحه الباهر في دوره بمسلسل "دقيقة صمت" فكان بنفس الدور في مسلسل "مع وقف التنفيذ" ومسلسل "جوقة عزيزة"، وكان قد أعلن من قبل" ألعب أدوار الضابط مرة جديدة ولكن بطرق مختلفة".

واستطاع الممثل السوري أن يؤدي دوره بقوة رهيبة للمشاهدين وقدرته على أداء دورين معاكسين مكنته أن ينجح في كلاهما كالدور الذي أداه في مسلسل "حارة القبة" الجزء الثاني في شخصية "غازي بيك" المغايرة تمامً لشخصيات الضابط.

ووصفه جماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "نجم الموسم" وكاشف طريقة ولديه إحكام على قبضته بالوصول للقم، ووصف بأنه الكابتن الوحيد لسفينته، وكما كتب عنه فيما يخص مسلسل كسر عظم أنه صاحب نظرة خاصة، ويعتبر القانون فوق الجميع ويبحث عن الحقيقة ويتذمر باستمرار من الوضع الاقتصادي الراهن.

خالد القيش مواليد 11 أكتوبر 1977 ولد في الجولان السورية المحتلة خريج «المعهد العالي للفنون المسرحية" 2004 وقد أدى أعمال عديدة وبأدوار مختلفة منها: كانت بداياته بمسلسل بيت العز 2003، ذكريات الزمن الجميل 2003، أحلام كبيرة 2004، أبو زيد الهلالي 2004، بالتغريبة الفلسطينية 2004، والعديد من الأعمال الأخرى.

وأيضاً كان له دور في دبلجة المسلسلات ومنها: ويبقى الحب "تركي"، حريم السلطان بصوت سليمان القانوني العثماني" مسلسل تركي"، وادي الذئاب بصوت "إسكندر"،