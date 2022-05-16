شاهد .. مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه ؟؟ إيناس الدغيدي خلعت ثوب الخجل وأجابت دون ذرة خجل .. لن تصدق من أختارت ؟

انت الان تتابع خبر مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه ؟؟ إيناس الدغيدي خلعت ثوب الخجل وأجابت دون ذرة خجل .. لن تصدق من أختارت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

إيناس الدغيدي مخرجة لا تقبل الجدل أو الشك، أفلامها ذات طبيعة خاصة ومختلفة، اختياراتها الفنية دائماً ما تكون مفاجئة وصادمة في الوقت نفسه.

ولا يمكنك معرفة في ما تفكّر راهناً، أو في ما تخطِّط للمرحلة المقبلة. لذا لم يكن غريباً أن تشكل أفلامها جدل كبير وتتعرض لهجوم كبير من الجمهور.

وخلال حوار قديم لها عبر برنامج "شيخ الحارة" كشفت عن اسم الممثل الذي رغبت في الزواج منه.

واعترفت بحبها الشديد للفنان الراحل فكرى أباظة موضحة أن علاقة الحب نتجت عن زمالتهم بمعهد الفنون المسرحية وتعلقهما ببعضهما البعض طبقا لظروف مرحلة زمالة المعهد، مشيرة إلى أن القصة نتج عنها خطوبة أسرية ولكن الزواج لم يتم بعدها.

وخلال الحلقة لم تتمكن الدغيدي من منع نفسها من البكاء على الهواء أثناء حديثها عن زوجها الراحل نبيل معوض، مؤكدة أنه "عشرة عمرها ووالد ابنتها الوحيدة".