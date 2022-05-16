شاهد .. هل فعلاً أحمد مكي لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟!! صورة واحدة فضحت كل المستور أمام الملأ !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هل فعلاً أحمد مكي لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟!! صورة واحدة فضحت كل المستور أمام الملأ !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

قام الفنان الشهير أحمد مكي بتأليف العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وله العديد من الأفلام التسجيلية الناجحة التي حاز على العديد من الجوائز عليها.

والفنان المصري الجزائري الكبير أحمد مكي ، ولد في يوم التاسع عشر من شهر يونيو في عام ١٩٧٨، في مدينة وهران الجزائرية، من أب جزائري، وأم مصرية.

انتقل الفنان الشهير للعيش في القاهرة مع والدته وعاش في حي الطالبية أحد أحياء محافظة القاهرة.

الفنان المصري التحق بالمعهد العالي للسينما، وتخرج منه في عام ٢٠٠٣، عمل كمخرج أفلام، ممثل، مغني راب.

وما لا يعرفه الكثير عن الفنان هو شدة تمسكه بتعاليم الدين الإسلامي وحفاظه على الصلوات كما يؤكد هو في أكثر من لقاء متلفز وهو ما يتنافى مع بعض تصورات الجمهور.