شاهد .. سألوا راغب علامة عن رأيه في طليقة أبوهشيمة فرّد بكلّ جرأة كاشفاً فيما تفعله دون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر سألوا راغب علامة عن رأيه في طليقة أبوهشيمة فرّد بكلّ جرأة كاشفاً فيما تفعله دون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال مشاركته في برنامج حبر سري عبر فضائية القاهرة والناس من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم خرج الفنان اللبناني راغب علامة بتصريحات أثارت الكثير من الجدل بعد سؤاله عن رأيه في إمكانيات الفنانة مواطنته هيفاء وهبي طليقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية.

الفنان اللبناني أكّد في تصريحاته أن "هيفاء ليست مغنية، بل فنانة استعراضية، عندها كاريزما وذكية، وشيك في ملابسها، لكن مطربة لا، استعراضية نعم".

وأضاف "علامة" خلال مشاركته: "أن هيفاء وهبي لا تستطيع الغناء مباشرةً "لايف".

وتابع المغني خاتماً تصريحاته التي جاءت بعبارات اعتبرها البعض صادمة: "كنت أتمنى أن تكون هيفاء وهبي ممثلة على أن تكون المغنية، فهي تعرف كيف تتعامل مع الكاميرا عندما تمثل".

هذا وجاءت ردة فعل الجمهور غاضبة مؤكدة أن من المعيب على الفنان أن يقلل من قيمة الفنانة سيما وأنها زميلته في الوسط.