شاهد .. ما قاله عن النبي محمد وتعدد الزوجات في الإسلام صدم الكل.. مفاجأة بعد كشف الديانة الحقيقية للنجم فان دام ؟ ستنصدم !

انت الان تتابع خبر ما قاله عن النبي محمد وتعدد الزوجات في الإسلام صدم الكل.. مفاجأة بعد كشف الديانة الحقيقية للنجم فان دام ؟ ستنصدم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

شعبية النجم البلجيكي العالمي جان كلود فان دام زادت في العالم العربي بشكل غير مسبوق بعد مشاركته في الموسم الرمضاني المنصرم في برنامج المقالب رامز موفي ستار.

وبالتوازي مع متابعته في حلقات البرنامج بدأ الجمهور العربي في التعمق في أسراره وفي حياته الشخصية، وهي مليئة بالمفاجآت.

على سبيل المثال تزوج فان دام 5 مرات في حياته ويؤيد الشريعة الإسلامية في موضوع تعدد الزوجات.

وفاجأ جان كلود فان دام، ملايين المشاهدين عندما تحدث عن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء استضافته في لقاء سابق على قناة MBC.

وقال فان دام “كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا”.

وأضاف “اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين”.

أما بالنسبة لديانته فان دام يعتنق المسيحية الكاثوليكية وكانت لديه ميول انتحارية، وصرح بحسب موقع "very will mind" أنه لم يكن لديه أي أسباب للعيش.