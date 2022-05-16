شاهد .. أول ظهور علني لـ ’’تركي’’ نجل الفنانة بلقيس أحمد فتحي بعد أن كبر.. لن تتخيل كيف تغيرت ملامحه كثيراً !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ ’’تركي’’ نجل الفنانة بلقيس أحمد فتحي بعد أن كبر.. لن تتخيل كيف تغيرت ملامحه كثيراً !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

استأثرت الفنانة بلقيس فتحي مؤخراً باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، عقب إحيائها حفلا في العاصمة الخرطوم.

وأحيت النجمة بلقيس فتحي حفلا غنائيا بفندق كورنثيا في العاصمة السودانية الخرطوم وسط حضور نوعي.



وظهرت فتحي خلال أدائها عددا من الأغاني بالثوب السوداني، وانتشرت صورها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لتتربع على الترند خلال الساعات الماضية.

ونشرت الفنانة بلقيس فتحي فيديوهات عبر صفحتها على تويتر وهي تتوسط عددا من الفتيات السودانيات، وهي تقوم بأداء رقصات على أنغام أغان سودانية.

وفي وقت سابق شاركت النجمة بلقيس فتحي مقطع فيديو عبر سناب شات وهي توجه سؤالها إلى ابنها تركي عن مدى مخبته لها. تركي قال لها بعفوية بأنه يحبها “قد الدنيا”، فكررت بلقيس سؤالها فأجابها بأنه يحبها بشدة.

يُشار أن هذا المقطع جاء بعد ابتعاد النجمة الخليجية لفترة عن السوشيال ميديا، ومع حرصها على توثيق كلمات طفلها اللطيفة وهو يعبّر عن حبّه لها، أصرت بلقيس على إبقاء ملامحه وصوره بعيدة من الإعلام ووسائل التواصل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع براءة الطفل وعفويته وأشادوا بعلاقة بلقيس المميزة به، ولكنها لم تسلم من بعض الانتقادات التي ركزت على مسألة رفضها إظهار الطفل عبر السوشيـال ميديا، موجّهين إليها كلمات ساخرة وقاسية.