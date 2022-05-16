شاهد .. أول ظهور لـ سيف الدين نجل الفنانة ياسمين عبد العزيز من طليقها محمد حلاوة.. نسخة طبق الأصل منه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ سيف الدين نجل الفنانة ياسمين عبد العزيز من طليقها محمد حلاوة.. نسخة طبق الأصل منه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

سيف الدين حلاوة هو نجل رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبد العزيز، واللذان تزوجا في عام 2001، قبل أن ينفصلا في عام 2018.

وجد سيف الدين حلاوة من ناحية الأب نبيل محمد حلاوة وهو كان محافظًا لكفر الشيخ، وعضو بمجلس الشورى ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، قبل أن يتوفى في 2020.

وقد نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها معه الأمر الذي أشعل ضجة في وسائل التواصل وأشار كثيرون لملامحه التي تشبه ملامح والده.

أما جده من ناحية الأم، هو محمد عبد العزيز والد النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو ليس مشهورًا ولا يوجد بخصوصه معلومات كثيرة.

ويعد عمر سيف الدين حلاوة نجل ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة، وهو مازال صغيرًا حيث أن عمره هو 11 سنوات فقط، أي إنه من مواليد 2011، ومازال يدرس في المرحلة الابتدائية.

وشقيقة سيف الدين حلاوة هي ياسمين محمد حلاوة، والتي تبلغ من العمر 19 سنوات، حيث إنها من مواليد 2002، وأنجبتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد عام واحد من زواجها.

ولا تنشر الفنانة ياسمين صورًا كثيرة لنجليها، حيث نشرت صور لياسمين محمد حلاوة، وسيف الدين حلاوة بشكل ضيئلة وفي مناسبات معينة.

ياسمين تداعب العوضي

داعبت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضي بمقطع فيديو ساخر نشرته على حسابها بموقع انستغرام.

وحصد الفيديو الذي جاء بتعليق صوتي ساخر «وحياة النبي محمد ما حد هيجبلي جلطه غير ده»، مشاهدة أكثر من مليون متابع لها في أقل من 24 ساعة.

وعلق العوضي على الفيديو باستخدام تعبير –أموشن-ضاحك، ثم انهالت تعليقات من بعض المشاهير والمتابعين الساخرة على الفيديو وكذلك الدعوات لهم بقضاء حياة سعيدة.

ودائماً ما تنشر ياسمين لقطات ساخرة تجمعها بزوجها الذي جمعت بينهما علاقة حب وزواج منذ عام 2019، بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة