شاهد .. اتجوزتي حسن أبو الروس في السر ليه ؟؟ .. دينا الشربيني أجابت دون حياء وكشفت السر الخطير والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي حسن أبو الروس في السر ليه ؟؟ .. دينا الشربيني أجابت دون حياء وكشفت السر الخطير والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة دينا الشربيني، في وقت سابق، ضيفة مع الإعلامية اسما ابراهيم، في برنامج حبر سري، المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وردت الفنانة دينا الشربيني، على شائعة ارتباطها بالفنان حسن أبو الروس، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، مشيرًة إلى أنها شائعة مضحكة جدًا.

وقالت دينا الشربيني: لا طبعًا لا يوجد ارتباط بيننا، حسن إنسان كويس جدًا ومراته بحبها جدًا وهو صديقي، وكان بيعمل أغنية وعجبتني الفكرة وعملتها، أنا لا بغني ولا بعرف أغني أصلًا،، فكرت الارتباط دي مسمعتهاش خالص، دي إشاعة تضحك جدًا بصراحة.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «المشوار» من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، وآخرين.