شاهد .. الناقد الفني طارق الشناوي يكشف للعلن عن أسوأ مسلسل في دراما رمضان 2022 !! .. لن تتخيلوا ما هو ؟؟

انت الان تتابع خبر الناقد الفني طارق الشناوي يكشف للعلن عن أسوأ مسلسل في دراما رمضان 2022 !! .. لن تتخيلوا ما هو ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد انتهاء رمضان الذي يعتبر موسم لعرض كل الاعمال الدرامية الجديدة، وبالرغم من نجاح بعض المسلسلات إلا أن بعضها لا يحضى بإهتمام الجمهور.

الناقد الفني طارق الشناوي، قال في وقت سابق، أن الفنان أكرم حسني وتجربته في مسلسل «مكتوب عليا» الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني سيئة جدًا.

وأضاف الشناوي: «للأسف أكرم صدمني رغم إنني منحته فرصة كبيرة، وأنا من أكثر المتحمسين والداعمين له ولموهبته».

وبعد الحلقة الأولى تفقد جمالها، الكوميديا تعتمد على المفاجأة مع قتل المفاجأة تقتل الكوميديا».



ويشارك في بطولة مسلسل«مكتوب عليا» بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبدالجليل، هنادى مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى