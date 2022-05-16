شاهد .. كنت حرامي ووالدي يجمع زوجته وأمي مع بعض.. كريم عبدالعزيز يكشف أمام الملأ أسرار صادمة عن حياته !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر كنت حرامي ووالدي يجمع زوجته وأمي مع بعض.. كريم عبدالعزيز يكشف أمام الملأ أسرار صادمة عن حياته !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

في لقاء تلفزيوني سابق للنجم كريم عبد العزيز، لأول مرة عن أسرار وخفايا من حياته الشخصية، وتحدث عن علاقة والده بوالدته وابضا أثر طلاقهما في حياته.

وقال كريم عبدالعزيز كريم إنه تأثر كثيرا بانفصال والده ووالدته، وهو بعمر صغير رغم العلاقة الجيدة التي ظلت تربط بهما.

وأضاف الفنان المصري خلال حلوله ضيفاً على برنامج “السيرة” مع مواطنته الاعلامية وفاء الكيلاني: "عرفت إن عادي ممكن الوالد ينفصل عن الوالدة بعد 20 سنة لما كبرت، ولكن أنا كنت مضايق وقتها لأني بحب العزوة والعيلة".

وتابع: "وبالرغم أن والدي ووالدتي انفصلوا وبشكل محترم لكن والدي كان متابع للمدارس والتربية وكل حاجة، ولما كبرت عرفت إن ممكن الراجل ميرتاحش مع مراته وينفصلوا أو العكس، ولكن لازم الانفصال يكون باحترام وشياكة”.

وأكد الفنان كريم عبدالعزيز، أنه وجّه اللوم إلى والديه على هذا الأمر: “كنت بلوم والدي وأنا صغير على الانفصال وفي نص الطريق كنت بلوم والدتي، وبعد كدة صالحتهم على بعض في الآخر، وطبعا كنت زى أي طفل مضايق إن والدي انفصل عن والدتي، ولكن أمي كانت بـ 100 راجل وجامدة وقوية ولم تتزوج، عشاني طبعا أنا وأختي”.

كما كشف أن والدته وزوجة والده تجتمعان في المكان نفسه دون أي مشاكل وأن لديه علاقة وطيدة بزوجة والده.

وأردف: “عمرها ماكانت زوجة أب ولا والدي كان زوج أم لابنتها، وأنا بناديها بقولها يا “فرفورة” وبدلع والدي بقوله يا “زيزو”، وأنا أمي عايشة معايا في البيت ولما والدي بييجي ومعاه زوجته بيكونوا كلهم قاعدين سوا عادي”.

وتابع النجم المصري كريم عبدالعزيز أنه في صغره كان شقياً جداً وكان يسرق أموال والدته: “وأنا صغير كنت حرامي شاطر، كان لما والدتي تطلب حاجات من السوبر ماركت أو الفكهاني أروح أجيبها وأحطلها في (سبت) الحاجات وعمري ما رجعتلها الباقي تاني خالص”.