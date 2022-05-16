شاهد .. الليلة التي أهانت فيها النجمة غادة عبدالرازق أحمد الفيشاوي وأيدتها إيمي سمير غانم.. لن تصدق ماذا فعلت دون خجل من أحد ؟!

انت الان تتابع خبر الليلة التي أهانت فيها النجمة غادة عبدالرازق أحمد الفيشاوي وأيدتها إيمي سمير غانم.. لن تصدق ماذا فعلت دون خجل من أحد ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجمت الفنانة غادة عبد الرازق الفنان أحمد الفيشاوي، في وقت سابق، بسبب اللفظ الخارج الذي تفوه به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى.

ونشرت غادة عبد الرازق صورة لأحمد الفيشاوي وأحمد مالك من على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت قائلة: "برافو...اختيار لشخصيات سليمة وجهة مشرفة مصر هيه دي الديموقراطية الحرية الشخصية... برافو مهرجان الجونة...يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل شكراً".

كلمات غادة عبد الرازق القاسية دفعت البعض لمطالبتها بحذف المنشور، لأنها نجمة كبيرة وعليها عدم الحكم على أي من زملاء المهنة.

في حين وافقها في الرأي بعض متابعيها، الذين أكدوا أن لحظة صعود أحمد الفيشاوي على مسرح مهرجان الجونة أفسده، فالكلمة التي تفوه بها كان عليه عدم ذكرها في الميكروفون من الأساس، إلا أنه ظن أن الأمر سيكون طريفاً.

إيمي سمير غانم أيدت غادة عبد الرازق في رأيها بشأن تصرف أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت الأخيرة لها كلاماً جارحاً.

وهنا أعطت إيمي سمير غانم علامة إعجاب على انستقرام تعليقاً منها على كلام غادة عبد الرازق، مما يدل على أنها غير مؤيدة إطلاقاً تصرف أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة.

ولفتت علامة إعجاب إيمي سمير غانم أنظار النشطاء الذين ألمحوا إلى غير مؤيدة لموقف أحمد الفيشاوي ولا تجده طريف، وأنها عبرت عن رأيها بشكل صريح دون وضعها في الاعتبار أن أحمد الفيشاوي من الممكن أن ينزعج منها.