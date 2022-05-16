شاهد .. في ليلة دخلة كاظم الساهر وزوجته الراحلة قبل 40 سنة.. لن تصدق ما سجّلته الكاميرا بالسر !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر في ليلة دخلة كاظم الساهر وزوجته الراحلة قبل 40 سنة.. لن تصدق ما سجّلته الكاميرا بالسر !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود للفنان العراقي كاظم الساهر وزوجته الراحلة عروبة الساهر من ليلة دخلتمها رصدت تورم أنف الزوجة وغياب وكثافة شعر الفنان بطريقة جنونية فضلاً عن غياب الضيوف في الخلفية وسط أحاديث عن كون الفنان وقتها كان معدماً .

هذا وكان كاظم وزوجته قد تزوجا في نهاية السبعينات إلا أن هذا الزواج لم يستمر وانفصلا في عام 1996 .

وزوجة الفنان الكبير هي السيدة عروبة الساهر هي إبنة عم الفنان كاظم الساهر والمرأة المقربة منه كثيراً حينها.