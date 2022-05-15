شاهد .. لن تصدق من هي ابنة الفنان صلاح عبدالله.. ممثلة شهيرة دخلت مجال التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة الكبرى في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي ابنة الفنان صلاح عبدالله.. ممثلة شهيرة دخلت مجال التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة الكبرى في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان القدير صلاح عبد الله ضيفاً في وقت سابق، على الفنانة نجوى إبراهيم في برنامج بيت العيلة، وشاركته في الحلقة ابنته دينا، ويعد هذا الظهور هو الأول لها.

دينا تحدثت عن والدها الفنان صلاح عبد الله "قبل زواجي عشت فيلم عريس من جهة أمنية، لأن أبي قلوق وموسوس، وكتوم، ولديه تركيز شديد، وحب، وتركيبة غريبة، زوجي يعمل طبيباً، وعندما حدثت جلطة لأبي كنا بالمستشفى، وهو كان يعمل بنفس المستشفي، وكان أبي يخضع لعلاج طبيعي، وسمع بوجوده بالمستشفى، وجاء لزيارته كممثل".

وأضافت "بعدها عندما تيقن أبي أني مرتاحة له ووافق، رغم أنه كان قلق في البداية لأنها تجربة جديدة بالنسبة له".

وأشارت إلى أن والدها هاديء، وطيب للغاية، وأنها تخاف عليه بسبب كتومه، ولكنه ليس عصبياً، ورومانسي مع والدتي، ويوم فرحي كان لدي إحساس داخلي أني سأخذ أبي وأرحل من الفرح"، موضحة أنها بكت كثيراً.

وابنة الفنان صلاح عبدالله دينا أتجهت إلى التمثيل وشاركت في أعمال فنية سابق, والان تنوي المشاركة في أعمال فنية قادمة، بعيداً عن مشاركتها لوالدها.