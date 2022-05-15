شاهد .. بعد إنكارها عذاب يوم القيامة.. سألوا سلاف فواخرجي عن ديانتها الحقيقية فأجابت بكل جرأة وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر بعد إنكارها عذاب يوم القيامة.. سألوا سلاف فواخرجي عن ديانتها الحقيقية فأجابت بكل جرأة وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي التريند مؤخراً بعد إعلانها انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قصيدة شعرية طويلة من كتابتها تتغزل فيها في رمضان وتندب انفصالهما. عقب ذلك، أطلّت على قناة "لنا" السورية الخاصة في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

لم تتحدث فواخرجي بشكل مباشر عن سبب انفصالها، لكنها نقلت للمشاهدين الكثير من السجالات التي كانت تحدث بينهما، منها ادعاؤها بأن رمضان كان غير موافق على مشهد القبلة في مسلسل "شارع شيكاغو"؛ الأمر الذي يتعارض مع كل التصريحات السابقة.

فواخرجي وإثارة الجدل

دائمًا ما تتعمد سلاف فواخرجي أن تثير الجدل من حولها بسبب تصريحاتها القوية التي تخرج بها وتعلنها ما بين الحين والآخر.

وقد نالت بسبب تصريحها الأخير عن النار والآخرة هجوماً كبيرا، وأثارت غضب الفنانة دينا والتي اعتبرته "تهريجا"، مضيفة "النار موجودة في الآخرة بكل تأكيد".

لم يكن هذا التصريح هو القوي والأول من نوعه لـ"فواخرجي"، بل هناك الكثير من التصريحات الغريبة التي صدرت عنها وترصدها "الدستور" في السطور التالية.

ليس ليّ دين محدد

في مطلع شهر أبريل الماضي، رفضت السورية سلاف فواخرجي الإفصاح عن ديانتها الحقيقية، وقالت أثناء استضافتها مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة "LTV" السورية ببرنامج "شو القصة": أنا مؤمنة ولكني لست متدينة، أحترم أي دين طالما فيه أخلاق، أذهب للمسجد وللكنيسة، ليس ليّ دين محدد".

أنا سورية

وقالت سلاف أثناء استضافتها مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة "LTV" السورية ببرنامج "شو القصة": "منذ كنا صغار كانت أمي دائما تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري، وهذا ما أقوله، تصطحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله، ونحن لفترة معينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة، تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته، أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي من كل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي".

لن يحرق عباده

وسُئلت سلاف فواخرجي: "هل هناك جنة ونار؟"، لترد: "لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا توجد نار، وأرفض تكفير إنسان وأنا تم تكفيري، أنا مؤمنة بمقولة لا تشتم إلها لا تعبده، هنا الحرية بفكر ومعتقد وديانة، أحترم من يؤمن حتى بفكرة".