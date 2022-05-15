شاهد .. عودة أحمد أبوهشيمة للفنانة ياسمين صبري يُشعل الأنترنت و يحرق قلب هيفاء وهبي !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر عودة أحمد أبوهشيمة للفنانة ياسمين صبري يُشعل الأنترنت و يحرق قلب هيفاء وهبي !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد ضجة زواج أبو هشيمة من الفنانة وطليقته السابقة هيفاء وهبي ، خرجت إلى الوسط ضجة جديدة تتحدث عن عودة الفنانة ياسمين صبري إلى طليقها أحمد أبو هشيمة وهو أمر لم يتأكد حتى اللحظة.

ضج مؤخرا رواد وسائل التواصل الاجتماعي بأخبارا تفيد بزواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعقد زواج خلعي من طليقها السابق رجل الاعمال المصري الكبير أبو هشيمة وهو ما لم يُؤكّد رسمياً بعد.

وزعم التداول أن زواج رجل الأعمال من طليقته جاء لإحراق قلب الفنانة ياسمين صبري المنفصلة منه حديثاً والتي اشترطت في بداية زواجها من أبو هشيمة عدم العودة إلى هيفاء أبداً.

في سياق متصل، كثير من الغموض والأسرار تحيط بحادثة طلاق ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، وتتكشف بعض تفاصيلها شيئا فشيئاً.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أكدت الأربعاء 4 مايو/أيار، خبر انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة، وقالت مصادر مقربة من رجل الأعمال، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن "الانفصال جرى بهدوء شديد وبشكل راقٍ".

وبخصوص أسباب طلب ياسمين صبري الطلاق، أوضح مصدر "فوشيا" أن الفنانة المصرية تريد العودة للتمثيل بعد توقف لمدة عامين، وهو الأمر الذي يتعارض مع رغبة زوجها رجل الأعمال المصري، وقال إن ياسمين صبري ترى أنها لم تحقق أي شيء شخصي بالنسبة لها من العلاقة الزوجية، وضمن ذلك الإنجاب.

واشتعل الخلاف وفق مصادر مقربة من الطرفين في ليلة الطلاق حول رغبة أبو هشيمة الملحة في أن تركز زوجته على أنجاب طفل له قبل أي مشروع فني، وهو ما رفضته الأخيرة رفضاً قاطعاً، مصرة على استكمال مشروعين فنيين كانت قد بدأت التحضير لهما منذ مة قصيرة.

وحسب "فوشيا"فإن ياسمين صبري وضعت لنفسها خطة بالعودة مجدداً للعمل الفني، ثم من بعد ذلك، التفكير في الإنجاب، لكن ذلك لم يتقبله أبو هشيمة الذي كان يفضّل أن يقررا الأمر معاً في هدوء، وبالتالي فقد كان الطفل الذي يسعى له أبو هشيمة السبب الأساسي في الطلاق.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

وحرص أبو هشيمة وياسمين صبري، على إصدار بيان حينها كان نصه: "تقديراً لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا الذي أعلنّا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية، وبالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيداً لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".