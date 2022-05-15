شاهد .. لن تصدق أن بطلة مسلسل ليالي الحلمية هي زوجة النجم فتحي عبد الوهاب الحقيقية.. مفاجأة صدمت الكل ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن بطلة مسلسل ليالي الحلمية هي زوجة النجم فتحي عبد الوهاب الحقيقية.. مفاجأة صدمت الكل ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

لفنان فتحي عبد الوهاب ولد في المعادي، القاهرة عام 1971، ومارس التمثيل كهواية على مسرح الجامعة حيث درس وتخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة.

في سنته الأخيرة، تقدم لإختبار المواهب الجديدة أمام المؤلف لينين الرملي والمخرج والممثل المسرحي محمد صبحي ونجح في الإختبار.

أول أعماله كانت مسرحية بالعربي الفصيح مع محمد صبحي ومنى زكي ومصطفى شعبان ومن إخراج محمد صبحي عام 1991.

الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، هي مخرجة وممثلة مصرية، وكانت بدايتها مع المسرح على مسرح الطليعة مع سمير عصفور خلال العرض المسرحي القاهرة ٨٠ ومع الفنان الراحل محمد عوض، وهي زوجة الفنان فتحي عبدالوهاب.

شاركت عبير لطفي فى عدة أعمال مسرحية وتليفزيونية لكن الأقرب إليها مسلسلي "ضمير أبلة حكمت" و"الناس في كفر عسكر، و كمخرجة مسرحيتها الجديدة " بس إنت مش شامم" بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد عادل، وأيضاً من المسلسلات ليالي الحلمية الجزء الرابع.

كانت الفنانة كشفت أن زوجها الفنان فتحى عبدالوهاب يدعم المرأة، موضحةً أن المسرح كان سبب قصة الحب بينهما، حيث كانا حينها فى ورشة الفنان محمد صبحي.

وقالت "لطفي" في لقاء تلفزيوني سابق إنهما فى الفن كائنات مستقلة، ولكنهما عملا سويا فى عمل من إخراجها كما قدمت دور والدته فى أحد المسلسلات من بطولة دلال عبد العزيز، وكان مسلسل "الناس فى كفر عسكر".

وأشارت إلى أن بيتهما عبارة عن شراكة، وما أعجبها فى فتحى عبد الوهاب أنه بنى آدم وإنسان ومثقف، وهناك كيمياء بينهما ومتفهم وليس "قماص".