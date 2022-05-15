انت الان تتابع خبر تعيين محافظ شبوة السابق 'بن عديو' في منصب حكومي جديد وهام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت مصادر ان محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو سوف يتم تعيينه من قبل مجلس القيادة الرئاسي في منصب حكومي بارز في التعديلات الحكومية القادمة.

هذا وتلقى في وقت سابق مستشار رئيس الجمهورية محمد صالح بن عديو اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، للأطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية في الاردن.

وخلال الإتصال جرى التشاور في بعض القضايا الوطنية العامة.

ودعا الرئيس العليمي المستشار الرئاسي محمد صالح بن عديو للعودة للوطن والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلاد.

من جانبه عبّر المستشار الرئاسي، محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو عن شكره وتقديره للرئيس العليمي على الاتصال والاطمئنان عليه، مؤكدا وقوفه إلى جانب المشروع الوطني.