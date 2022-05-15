شاهد .. رهف القحطاني تصدم السعوديين بإطلالة صارخة من المالديف برفقة مروج الرحيلي !! (اتفرج فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت مروج الرحيلي مقطع فيديو وثقت فيه رحلتها السياحية إلى الملديف برفقة رهف القحطاني .

وظهرت مروج في الفيديو وهي تفتح طبق يحتوي على فواكة ، وعلقت قائلة:" عندهم فواكة غريبة ".

وتابعت :" عندي اختبار لرهف تعالي بسرعة .. إيش هذه الفاكهة دوقيها "، وعندما رفضت رهف أن تتذوقها ، قالت القحطاني " هذه جوافة " .

