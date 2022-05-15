أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية

قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكريةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 98 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارتين للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الفاخر والبطحاء بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 35 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة والضالع.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 24 خرقا بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان الشعبية، في ملعاء والكسارة والبلق الشرقي وروضة جهنم الدشوش وصرواح بمأرب ومنطقة حومرة بتعز ومنطقة بني حسن ومنطقة المزرق بحجة، والمدافن والملاحيظ بصعدة.

وأكد المصدر تسجيل 37 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وحجة وصعدة.