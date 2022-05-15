شاهد .. لن تصدق كيف انتقمت ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة بعد استبدالها بامرأة أجنبية.. ما فعلته غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف انتقمت ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة بعد استبدالها بامرأة أجنبية.. ما فعلته غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

كثير من الأخبار التي انتشرت بعد طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ومن بينها أنه استبدلها بامرأة أجنبية خلال فترة قصيرة إلا أنها انتقمت منه.

ياسمين صبري نشرت مجموعة صور بعد طلاقها اعتبرها البعض أنها انتقمت من أحمد أبو هشيمة وردة عليه بعد أخبار أنه شابة من “كوسوفو” تبلغ من العمر 29 عاماً تدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول، حيث لديها عيادة تجميلية خاصة بها، وقد تعرّف إليها أبو هشيمة عبر أصدقاء مصريّين مشتركين. وقد غنّت بعض الأغنيات، وشاركت في مسابقات جمالية كثيرة.

ياسمين بعد الطلاق نشرت صور بالفستان الأزرق وهذا بحسب الدراسات فإن المرأة بعد الطلاق التي ترتدي هذا اللون فتريد أن تشير إلى أنها بعد الانفصال تشعر بالحرية والذكاء وله تأثير إيجابي على العقل والجسم، ويساعد على إنتاج مواد كيميائية تشعره بالهدوء.

ياسمين عادت ونشرت صور باللون الأسود وهي تمارس اليوغا وهذا اللون بحسب الدراسات هو لجذب الاهتمام والتعبير على الجرأة والاخلاص والذكاء.

إذاً ياسمين تريد أن ترسل رسالة إلى أحمد وغيره أنها أكثر هدوءًا بعد الانفصال وتحررت من الكثير من الأمور وأصبحت أكثر جرأة.

وكان اللافت، أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نشر بعد مرور ساعة من تداول الستوري الخاص بياسمين صبري صورا وهو يجلس بالقرب من البلياردو، وكأنه أراد التأكيد على أنه يستمتع هو أيضا بالوقت الذي يمضيه بعد طلاقهم