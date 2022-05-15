انت الان تتابع خبر حرب قرارات بين قيادة المجلس الرئاسي واللواء البحسني والأخير يتحدى ويلجأ إلى القوة.. والأمور تتجه إلى التصعيد (تفاصيل + وثيقة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت وثيقة أمنية رفض مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية لقرارات الأخيرة للواء البحسني نائب رئيس مجلس القيادة بتغيير عدد من مدراء مكاتب حكومية بوادي حضرموت.

ونصت الوثيقة "بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوقيف كل الاجراءات والتعيينات التي تمت من قبل عضو مجلس الرئاسة اللواء فرج سالمين البحسني ومن ضمنها تعيين مدير عام لإدارة شرطة حضرموت الوادي والصحراء.

كما وجهت بمنع دخول المعين الجديد الى الادارة العامة لشرطة حضرموت الوادي والصحراء وتوقيف أي اجراءات لدور التسليم إلا بموافقة وتوجيهات كلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية.

إلى ذلك، نفذ نائب الرئيس فرج البحسني قراره باقالة العميد حسن العيدروس مدير امن الوادي والصحراء.

هذا وظهر اليوم تسلم الصيعري مهامه كمدير امن للوادي والصحراء بحضرموت.

ووصلت قوات تابعة لمبارك العوبثاني الى حضرموت لتسليم الصيعري منصبه الجديد قبل ان يرضخ العيدروس بالامر ويسلم.

وقد سادت حالة توتر خلال الساعات الماضية عقب انتشار مسلحين للعيدروس لرفض تنفيذ قرارات البحسني قبل ان تنفذ اليوم وبقوات عسكريةوكلف ناصر العامري مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية بمديريات الوادي وصحراء حضرموت، ومحمد أمين باحيدرة مديرًا عامًا لمكتب الضرائب بساحل حضرموت، بينما كلف المحافظ العميد سعيد العوبثاني مستشارًا له لشؤون الأمن.