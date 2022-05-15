شاهد .. لن تصدق من هي ابنة الراحل محمود الجندي.. ممثلة شابة ونجمة مسلسل الاختيار !! .. ستصاب بالصدمة بعد معرفة هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي ابنة الراحل محمود الجندي.. ممثلة شابة ونجمة مسلسل الاختيار !! .. ستصاب بالصدمة بعد معرفة هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

عرض في موسم دراما رمضان 2021 الجزء الثاني من مسلسل الاختيار باسم مسلسل الاختيار 2.. رجال الظل والذي يرصد فترة الحكم بمصر بداية من عام 2013.

وخلال أحداث الحلقة الـ11 ظهرت ممثلة شابة لفتت الأنظار، في واحد من المشاهد المهمة التي عرضت خلال الحلقة، مشهد القبض على "أبو يوسف" أحد المشاركين في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك.

وهذه الممثلة هي مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وقدمت دور زوجة الإرهابي التي لم تكن تعرف أي شيء عما يفعله ووقفت في حالة رعب وذهول مما حدث.

تلقى إياد نصار الإشادات من الجمهور بعد أدائه في حلقة الليلة من الاختيار 2، وعلى أدائه لدور الشهيد محمد مبروك طيلة الحلقات السابقة من المسلسل بشكل عام.

وجاء مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك في المسلسل، مؤثرًا وعاطفيًا لارتباط المشاهدين بالشخصية طيلة الحلقات السابقة من الاختيار 2، وهو ما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المشهد ومشاركته عبر الإنترنت.

ويتناول المسلسل قصص حياة مجموعة كبيرة من ضباط الشرطة المصرية وهم شهداء من وزارة الداخلية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى 2020، حيث يحكي عن شخصيات حقيقية وسيتضمن فيديوهات وصور واقعية تم تصويرها على أرض الواقع وذلك لتوثيق هذه المشاهد، كما حدث في الجزء الأول من المسلسل، وأيضاً سيكون هناك مشاركة لضيوف شرف كثيرين، مثلما حدث في الجزء الأول.