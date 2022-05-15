شاهد .. سألوا شيري عادل عن سبب طلاقها من معز مسعود وخراب بيتها فكشفت دون حياء ما كان يطلبه منها كل ليلة !!

انت الان تتابع خبر سألوا شيري عادل عن سبب طلاقها من معز مسعود وخراب بيتها فكشفت دون حياء ما كان يطلبه منها كل ليلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كما كان لزواجهما ضجة كان لطلاقهما ضجة أكبر خاصة وأنه لم يكر على زواجهما سوى أشهر قليلة فقط.

نتحدث عن النجمة شيري عادل والداعية معز مسعود، تلك الزيجة التي تنبأ لها الجميع بالفشل، بسبب اختلاف طبائع الطرفين ورؤيتهما للحياة، وهو اختلاف كبير.

الطلاق الذي فاجأ الجميع فجر جدلاً كبيراً حينها، لكن مصادر مقربة من معز مسعود، قالت أن السبب يعود إلى رغبة الأخير في ابعادها عن الأعمال الفنية التي يجدها من وجهة نظره تخدش الحياء، وهذا ما حدث عندما رفض مشاركتها في فيلم غنائي مع الفنان عبد الفتاح الجريني، وهذا هو الأمر الذي رفضته شيري تماماً بدورها.

كما أكد مصدر مقرب من الفنانة شيري عادل في تصريح خاص لـ"لها" أن السبب الحقيقي وراء طلاقها من معز مسعود هو إصرارها على الإستمرار بمجال التمثيل، بينما كان يرغب في تفرغها لحياتها العائلية وعدم المشاركة بأي أعمال فنية.

وقد تلقت شيري عادل طوال فترة زواجها، والتي لم تتجاوز العام الواحد عدداً من العروض الفنية لكن في كل مرة كان يقنعها زوجها بالإعتذار، إلا أنها قررت في النهاية إختيار التمثيل فبدأ الخلاف في وجهات النظر يحدث بينهما ولم تجد أمامها سوى الطلاق.