شاهد .. لن تصدق من هي زوجة نجم مسلسل الكبير أوي ’’أحمد مكي‘‘ الذي أخفاها عن الإعلام.. والمفاجأة بالثروة الذي تملكها ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة نجم مسلسل الكبير أوي ’’أحمد مكي‘‘ الذي أخفاها عن الإعلام.. والمفاجأة بالثروة الذي تملكها ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

للمرة الأولى يكشف الفنان أحمد مكي سرا من أسراره العائلية، حيث قال مؤخرا في حديثه لإذاعة نجم إف إم المصرية، أن لديه طفل يدعى أدهم، واللافت أن مكي كان يرفض تماما الخوص في تفاصيل حياته الشخصية، وأغلب الجمهور فوجئ بأنه متزوج أصلا.

أحمد مكي متزوج منذ سنوات طويلة وكان حينها في بداية انطلاقه وشهرته، ورفض تماما الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام، واكتفى بحفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام تماما، حيث يفضل أن تكون حياته الشخصية بمعزل تماما عن مهنته كممثل ومطرب ومخرج ومؤلف أيضا.

زوجة أحمد مكي هي سيدة أعمال ناجحة جدا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها، ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر، وأغلب روادها من نجمات الفن مثل أنغام وسمية الخشاب وصفاء أبو السعود وغيرهن، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز، الذي تقدر بمبالغ خيالية.

وبدورها تتواجد زوجة مكي وهي معروفة بلقبه أيضا "مكي" وليس لقب أسرتها، باستمرار في فروع تلك المراكز وتتواصل مع روادها.

واللافت أن أدهم أحمد مكي يذهب مع والدته دوما أيضا إلى مقر عملها، ولا يتردد في أن يظهر شقاوته وخفة ظله في مزاحه مع العاملين بالمكان وروداه.