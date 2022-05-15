شاهد .. أبوهشيمة رماها وراح مع واحدة أحلا منها.. السّر الصادم وراء طلاق ياسمين صبري انفضح أخيراً وظهر للعلن !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أبوهشيمة رماها وراح مع واحدة أحلا منها.. السّر الصادم وراء طلاق ياسمين صبري انفضح أخيراً وظهر للعلن !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة المصرية الحسناء والمثيرة للجدل في آن ياسمين صبري انفصالها مؤخراً عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وذلك حسماً للجدل والأنباء التي انتشرت عن انفصالهما.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات لموقع “صدى البلد” المصري بكل جرأة إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة وخراب البيت قد تم بالفعل.

ورغم ذلك أكّدت أنها تكن له كل احترام لكنها لم تكشف عن سبب الطلاق رغم أنها كانت قد كشفت عنه سابقاً بتلميحات متعلقة برغبتها في مواصلة مسيرتها الفنية.

ورغم رفضها الرّد على سبب الطلاق وبشكل صادم وغير متوقع كان قد كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل أسراراً غير متوقعة ومثيرة للجدل عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وسبب طلاقه وخيانته لياسمين مع شابة أجنبية تدعى مورينا تاراكو.

وجاء كشف الإعلامي المثير للجدل فيما لا تزال قضية انفصال النجمة ياسمين صبري تشغل الرأي العام.

ومن خلال صفحته على إنستغرام قال باسيل إن الفتاة الجديدة التي دخلت في حياة رجل الأعمال المصري هي من الجنسية الأجنبية.

وبيّن إيلي باسيل أن الشابة الجديدة من كوسوفو وتعيش في تركيا وتدعى مورينا تاراكو، ولديها عيادة تجميل خاصة بها وقد تعرّف إليها أبو هشيمة من قبل أصدقاء مصريين مشتركين ويُقال إنها صديقة ياسمين صبري أيضاً وهو ما دفعل بعض الجمهور للتعليق على الكشف وبلسان حال أبو هشيمة : أيوه خنتك مع واحدة أحلى منّك.

وقال الإعلامي اللبناني إن الفتاة الأجنبية جميلة وبملامح جذابة وهي من عائلة ثرية وتعيش حياة البذخ ويظهر هذا الأمر في صورها وملابسها التي تشاركها عبر صفتحتها في إنستغرام الذي يتابعه حوالي مليون و500 ألف متابع.

واشتملت اعترافات الإعلامي الشهير عن حياة أبو هشيمة العاطفية المثيرة للجدل بعد الحديث عن خيانته لياسمين وتلاها تأكيد انفصاله عنها مقابل تنازلها عن كامل مستحقاتها