أخبار اليمن : يمن موبايل تطلق باقات جديدة بتقنية “فور جي”

يمن موبايل تطلق باقات جديدة بتقنية “فور جي”أطلقت شركة يمن موبايل للهاتف النقال، باقات جديدة بتقنية الجيل الرابع "فور جي".

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الباقات شملت مميزات متعددة، منها باقة مزايا الفور جي الشهرية بأربعة جيجا إنترنت و300 دقيقة اتصال و300 رسالة بقيمة 2400 ريال.

وأشارت إلى أن باقة مزايا الفور جي الأسبوعية، تحتوي على اثنين جيجا انترنت و200 دقيقة اتصال، و200 رسالة بقيمة 1400 ريال، وباقة يومية واحد جيجا و40 دقيقة اتصال، و40 رسالة بقيمة 400 ريال لمدة 48 ساعة.

وذكر البيان أن باقات الفور جي، تتضمن باقات خاصة بالإنترنت، حيث تتضمن الباقة الشهرية ستة جيجا بقيمة 2400 ريال، وشهرية أخرى تحمل 12 جيجا بقيمة 4400 ريال، وشهرية تقدّم 25 جيجا بمبلغ تسعة آلاف ريال .. مؤكداً أن الجيل الرابع يتميز بسرعة نقل البيانات، وقوة التغطية.

يذكر أن مشتركي يمن موبايل بلغ حتى نهاية العام الماضي تسعة ملايين و500 ألف مشترك.