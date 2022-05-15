أخبار اليمن : حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات وباصات الأجرة

حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات وباصات الأجرةدشنت شرطة المرور بأمانة العاصمة، حملة لإزالة العواكس المركّبة على زجاجات سيارات وباصات الأجرة.

وأوضح مدير مرور الأمانة العاصمة العقيد أحمد القحوم، أنه تم إشعار المحلات التي تقوم بتركيب العواكس للسيارات بالتوقف عن تركيبها في سيارات وباصات الأجرة.

وأكد أن الحملة تأتي في سياق الإجراءات الوقائية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي وزارة الداخلية وشرطة المرور.

وأشار مدير المرور إلى أن الحملة مستمرة وستتبعها حملات ميدانية قادمة لضبط جميع المخالفات المرورية، ومنها حملة لنزع الصدامات الحديدية المدرعة من على السيارات لما لها من مخاطر وخيمة في الحوادث المرورية.

من جانبه أفاد قائد وحدة الضبط المروري العقيد نجيب الأسدي أنه تم نزع العواكس والملصقات من أكثر من 179 سيارة وباص أجرة بشوارع الأمانة في اليوم الأول للحملة.

ودعا جميع مالكي مركبات الأجرة إلى المبادرة الطوعية ونزع العواكس من زجاجات النوافذ بشكل كامل. مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.