شاهد .. ليلة دخلتها.. شام الذهبي اكتشفت صورة لأمها في هاتف زوجها بالصدفة.. محتواها أصابها بالجنون ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر ليلة دخلتها.. شام الذهبي اكتشفت صورة لأمها في هاتف زوجها بالصدفة.. محتواها أصابها بالجنون ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بشكل مفاجئ أكّد أن الصدفة لا ترحم وبلا قانون كشفت ابنة الفنانة السورية أصالة نصري شام الذهبي اللثام عن أمر نادر الحدوث وصفته بالمعجزة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الخاص في إنستغرام مؤخراً.

شام الذهبي ابنة أصالة قامت بنشر صورة لزوجها ووالدتها اكتشفتها ليلة دخلتها في هاتف زوجها والفارق الزمني بينهما 24 عاماً.

كما علّقت عليهما بقولها: "في عام 1998 قابل توأم روحي والدتي في المطار وطلب منها التقاط صورة ولم يكن يعلم أن فنانته المفضلة سوف تصبح في يوم من الأيام ضمن عائلته... القدر... مجرد معجزة".

جدير بالإشارة أن شام الذهبي كانت قد احتفلت منذ فترة بزفافها إلى رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلّة على الأهرامات.