شاهد .. مين هو الراجل اللي نفسك تتزوجيه ؟؟ ياسمين صبري أجابت دون خجل وصدمت الجميع بما أعترفت به !!

انت الان تتابع خبر مين هو الراجل اللي نفسك تتزوجيه ؟؟ ياسمين صبري أجابت دون خجل وصدمت الجميع بما أعترفت به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أستضافت الفنانة إسعاد يونس في وقت سابق الفنانة ياسمين صبري في برنامجها صاحبة السعادة.

وتحدثت ياسمين صبري خلال هذا اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تفضل الارتباط برجل ممشوق القوام، ورياضي وأسمر اللون أو قمحي، وطويل وبدون شارب، وله لحية خفيفة وشعره ناعم.

وأضافت ياسمين صبري أن هذه هي المواصفات الشكلية بالنسبة لها، وهناك بعض المواصفات الأخرى التي تتمني أن يتحلى بها فتى أحلامها أيضاً وهي الهدوء والتفتح، وأن يكون رومانسياً وحساساً وألا يكون رومانسياً مع كل الفتيات، وأن يكون محباً للمنزل وصاحب قرار حاسم وإيجابي.

وتطرقت إلى مستواه الاجتماعي أيضاً، وقالت إنه يجب أن يصرف عليها، ويملأه الطموح، ومن الممكن أن يكون محدوداً مادياً وليس شرطاً أن يكون غنياً.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت الأسبوع الماضي طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب.