شاهد .. دهب إبنة هبة مجدي ومحمد محسن تخطف الأنظار في أول ظهور.. لن تصدق مدى جمالها الغير متوقع !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر دهب إبنة هبة مجدي ومحمد محسن تخطف الأنظار في أول ظهور.. لن تصدق مدى جمالها الغير متوقع !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

اعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لابنة الفنانة هبة مجدي والفنان محمد محسن، وذلك بعدما نشرها والدها عبر حسابه على «إنستجرام».

حيث نشر محمد محسن أكثر من صورة لابنته “دهب” التي خطفت الأنظار في أول ظهور لها مع والدها بجمال ملامحها، حيث حرصت زوجته الفنانة هبة مجدي في السنوات الماضية عدم الكشف عن ملامح وجهها.

وكتب الفنان محمد محسن تعليقاً: «دهب مش مقتنعة إن العيد خلص إمبارح ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا»، وقد بلغ عدد المعجبين بتلك الصور ما يقارب من 61 ألف متابع.

وعلى الفور، تفاعل الجمهور مع الصور المنشور وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمالها وتؤكد أنها تشبه والدتها كثيرا، وجاءت التعليقات كالأتي:”ماشاء الله زي القمر”، “النسخة التانية من هبه مجدي”.