شاهد .. هــــــام.. تحذير لكل أردني يملك سيارة.. هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر هــــــام.. تحذير لكل أردني يملك سيارة.. هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

حذرت دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وأهابت الدائرة بالمواطنين ضرورة عدم ترك الأطفال داخل سياراتهم.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بكتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية،

وتسود المملكة أجواء جافة وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.