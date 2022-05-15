شاهد .. النجمة المصرية نادية لطفي.. تزوجت 3 مرات والمفاجأة الكبرى في صلة القرابة بينها وبين الرئيس جمال عبد الناصر !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نادية لطفي، أحد أهم رموز العصر الذهبي للسينما في مصر والوطن العربي، التي شاركت كبار النجوم أدورا البطولة، وتركت عشرات الأعمال الخالدة.

لم يشغلها فنها طوال حياتها عن اتخاذ مواقف مناصرة لقضايا الأمة العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. ولدورها الوطني ارتبطت نادية لطفي بعلاقة مميزة بالرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبقى نادية لطفي أحد أيقونات السينما اللاتي سكن قلوب الجماهير في الوطن العربي.

سمها الحقيقي “بولا”، ولدت في 3 يناير 1937، لترحل عن عالمنا في 4 فبراير 2020 تاركة خلفها إثرًا عظيمًا ومشوارًا فنيًا مليئًا بالإنجازات بجانب مواقفها الوطنية مع الأمة العربية.

وليست الفنانة نادية، بولندية كما اشيع سابقًا حيث ولدت لأبوين مصريين فوالدتها هي “فاطمة” من محافظة الشرقية ووالدها “محمد” من محافظة قنا.

حصلت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، ونجحت في ترك بصمة في مجال الفن ودعم القضايا العربية.

دخول نادية لطفي للفن عشقت نادية لطفي الفن منذ الصغر، حيث وقفت على المسرح لأول مرة في سن العاشرة، واكتشفها المخرج المصري نجيب رمسيس حيث كان أول من قدمها للسينما.

وقدمت الفنانة المصرية الرا حلة نادية لطفي خلال مشوارها الفني، عملًا تلفازيًا واحدًا وهو “ناس ولاد ناس”، وعملًا مسرحيًا واحدًا وهو “بمبة كشر”.

استعارت اسم فاتن حمامة وكان للمخرج نجيب رمسيس الفضل في تغيير اسم الفنانة نادية لطفي من “بولا محمد” إلى “نادية لطفي” ليكون اسمها الفني.

واستعار نجيب رمسيس اسم “نادية” من فيلم “لا أنام” وهو اسم بطلة الفيلم الفنانة الرا حلة فاتن حمامة، حيث نال إعجابه ليطلـقه عليها ويصبح اسمها الفني والشهرة.

كان للفنانة الراحلة نادية لطفي دورًا كبيرًا ليس في الفن فقط بل وفي الشأن العربي أيضًا فهي تعد من ضمن الفنانات العربيات المناضلات اللاتي عرفن بمواقفهن السياسية الداعمة لقضايا الأمة العربية.

فكان لها دورًا مميزا وواضحًا مع أسر الشهداء بعد نكسة 1967، وأيضًا مع الجنود في الخنادق في سنوات الاستنزاف، ومع أبطال المعـارك في 6 أكتوبر.

وكانت ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري بعد حـ.رب أكتوبر عام 1973، إذ أقامت في قصر العيني وأسعفت الجـرحى.

ومن ضمن الأنشطة التي شاركت فيها نادية لطفي والذي يدل على إنسانيتها كان دفاعها عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين، كما كان لها دورًا كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية.

أزواج نادية لطفي

تزوّجت الفنانة المصرية نادية لطفي 3 مرات، المرة الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري عادل البشاري ووالد ابنها الوحيد أحمد.

أما زوجها الثاني فكان المهندس إبراهيم صادق شقيق حاتم صادق، زوج السيدة منى ابنة الرئيس الرا حل جمال عبدالناصر، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها.

ولكن بعد انفصالها عن زوجها الثاني، تزوّجت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي للمرة الثالثة والأخيرة من محمد صبري.

أفلام نادية لطفي

شاركت الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتي توّجت بالنجاح، وجعلتها تتربع على عرش قلوب الجماهير.

ومن أبرز هذه الأفلام كان فيلم: “سلطان”، “حب إلى الأبد”، “حبي الوحيد”، “لا تطفئ الشمس”، “السبع بنات”، “مذكرات تلميذة”، “الخطـايا”، “النظارة السوداء”، “الناصر صلاح الدين”.

كما ظهرت نادية لطفي في فيلم “القاهرة في الليل”، “الباحثة عن الحب”، “قصر الشوق”، “السمان والخريف”، “أبي فوق الشجرة”، “أضواء المدينة”، “الأخوة الأعـ.داء”، وغيرها من الأفلام الناجحة.

نادية وكاميرتها.. فضـائح آرييل شارون

نجحت الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي في تسجيل جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، آرييل شارون، في صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، ونقلتها عبر كاميرتها للعالم.

وحرصت الفنانة نادية على كشف جـرائم شارون حيث ظلت تطوف لشهور بنفسها على العديد من عواصم العالم، لتعرض ما قام به من أعمال وحـ.ـشية.

“زارته فأهداها شاله”.. علاقة نادية لطفي وياسر عرفات

كانت نادية لطفي، الفنانة الوحيدة التي زارت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أثناء فترة الحـ.صار الإسرائيلي، ليقوم عرفات بزيارتها في منزلها وأهداها كوفيته تقديرًا منه لموقفها في دعم القضية الفلسطينية.

“تكفيني زيارة عرفات”.. نادية تعتذر عن تكريمها

وحرصت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تكريم الفنانة نادية لطفي، تقديرًا لمواقفها مع القضية إلا أن نادية اعتذرت عن هذا التكريم مؤكدة أن زيارة الرئيس الفلسطيني تكفيها، ولا يعادلها تكريم آخر.

“فنانة وإنسانة ووطنية”.. أكتوبر 1973 ونادية لطفي رغم شهرتها فنيًا، وكونها من جميلات السينما المصرية، إلا أن لنادية لطفي دورًا كبيرًا ووطنيًا وإنسانيًا عظيمًا خلال حـرب أكتوبر 1973، حيث قررت ألا يكون دورها مقتصرًا على الأفلام السينمائية فقط.

فقـد حرصت نادية خلال الحـرب على تقديم المساعدات، فقررت نقل مقر إقامتها إلى مستشفى القصر العيني في القاهرة، من أجل زيارة الجـرحى ورعايتهم طبيًا.

“عبد الحليم حافظ يفقـدها الوعي”

نادية تحكي وحكت الفنانة المصرية نادية لطفي، في إحدى لقاءاتها عن أهم المواقف التي وقعت بينها وبين المطرب الكبير عبد الحليم حافظ خلال تصوير فيلم “أبي فوق الشجرة”.

وقالت نادية، إن عبد الحليم تسبب في إفـقادها الوعي وذلك بعد أن صفعها في أحد مشاهد الفيلم، ففـزع وظلّ يحتضنها، ووصفت يده بـ”الثقيلة”.

“صداقة قوية تحوّلها الشائعات لحب”.. نادية وعبد الحليم

وتحدثت الفنانة الرا حلة في لقاء لها عن علاقتها بالمطرب عبد الحليم حافظ، حيث أكدت أنه لقوة صداقتهما انتشرت الشـائعات عن وجود علاقة حب بينهما.

ورغم مشاركتها معه في فيلمين سينمائيين خلال مسيرتها الفنية هما “الخطايا”، و”أبي فوق الشجرة”، واللذان حققا نجاحًا كبيرًا إلا أنهما تربطهما صداقة قوية.

ووصفت الفنانة نادية لطفي علاقتها بالفنان عبد الحليم بأنه كان صديقًا وأخًا عزيزًا، فكانت لا تخفـ.ـي عنه شيئًا حتى أدق تفاصيل حياتها الشخصية.