شاهد .. مين من أزواجك الستة ندمتي إنك تجوزتيه ؟؟.. ميرفت أمين تجيب بجرأة صدمت الكل .. لن تتوقع من يكون ؟

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك الستة ندمتي إنك تجوزتيه ؟؟.. ميرفت أمين تجيب بجرأة صدمت الكل .. لن تتوقع من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة ميرفت أمين خلال لقاء سابق مع برنامج «الليلة دي» الذي تقدمه الفنانة اليمنية، أروى، عن أسرار زيجاتها الست وعن الزوج الذي ندمت على الارتباط به.

تحدثت «أمين» عن زواجها الأول من المطرب السوري، موفق بهجت، وأكدت أنها ندمت على هذا الزواج، خاصة أنها كانت في سن صغير ولا تستطيع أن تحكم على الأمور بطريقة جيدة، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها كانا يعارضان زواجها، لكنها صممت أن تخوض التجربة دون أن تستمع لأحد، وفي النهاية، دفعت ثمن عنادها.

ونفت «أمين» زواجها من الفنان محمود قابيل، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب تكرار هذه الشائعة، وكذلك نفت بشكل قاطع وساخر شائعة زواجها من رجل أعمال كويتي، مؤكدة أن فكرة الزواج لا تراودها أبدا في الوقت الحالي، بعد زيجاتها الخمسة.

ومؤخراً أثارت أنباء متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن زواج الفنانة ميرفت أمين للمرة السابعة من رجل أعمال مصري حالة من الجدل.

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية مصرية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها منذ الحين والآخر.

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين ومسلسلها الأخير «حكايتي مع الزمان»، تصدران مؤشرات «تويتر» ويحتلان مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور، حيث مثل هذا العمل عودة لميرفت بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل «قيد عائلي».