شاهد .. مفاجأة مزلزلة ولا يتوقعها أحد.. صلة القرابة بين الفنانة حياة قنديل والنجم رشدي أباظة ستصدمك !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة ولا يتوقعها أحد.. صلة القرابة بين الفنانة حياة قنديل والنجم رشدي أباظة ستصدمك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

اشتهرت الفنانة حياة قنديل بملامحها السمراء البريئة والتي ظهرت رومانسيتها في جميع أدوارها السينمائية واستطاعت أن تقدم العديد من الأعمال التي تُخلد لها إلى الآن.

بدأت حياة قنديل مسيرتها الفنية منذ الصغر، حيث ظهرت في البداية في البرامج الخاصة بالأطفال، وحصلت على دبلوم تجارة ولم تستكمل تعليمها، ودخلت في مجال التمثيل.

نطلقت حياة قنديل في مجال التمثيل من خلال فيلمها إمبراطورية ميم والذي كان الانطلاقة الحقيقة لها، وكان من بطولة الفنانة فاتن حمامة.

تنوعت أعمال حياة قنديل ما بين التليفزيونية والسينمائية، حيث قدمت ما يقرب من 40 عملًا ومن أشهرها صراع الأبطال، عجايب يا زمن، الرداء الأبيض، السكرية، رجال في المصيدة، الجنة العذراء، امرأة سيئة السمعة، رجال في المصيدة، المرآة التي غلبت الشيطان، صوت الحب.

تزوجت الفنانة حياة قنديل من فكري أباظة وهو شقيق الفنان الكبير رشدي أباظة، بعد قصة حب كبيرة بينهما انتشرت في الوسط الفني، وأنجبت منه طفلة واحدة تدعى شيماء، ثم قررت بعد ذلك حياة قنديل الابتعاد عن الوسط الفني وقررت الاعتزال عن الفن، واستمر زواجهما حتى وفاة فكري أباظة عام2004.

وكانت آخر فيلم قدمته حياة قنديل هو فيلم أذكريني والذي كان من بطولة محمود ياسين والفنانة نجلاء فتحي وهو مأخوذ من رواية بين الاطلال.

اعتزلت الفنانة حياة قنديل الفن على الرغم من مسيرتها الحافلة ونجوميتها إلا أنها قررت الابتعاد عن الوسط الفني وأشاع البعض أن زوجها فكري أباظة هو السبب وراء اعتزالها الفن، ولكن صرحت في احد اللقاءات أنها اعتزلت للتفرغ من أجل تربية ابنتها، وسخرت جميع أوقاتها لخدمتها.