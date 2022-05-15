شاهد .. اتجوزتي وائل كفوري في السر ليه ؟؟ نوال الزغبي خرجت عن صمتها و أجابت بكل جرأة وكشفت المستور !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي وائل كفوري في السر ليه ؟؟ نوال الزغبي خرجت عن صمتها و أجابت بكل جرأة وكشفت المستور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة نوال الزغبي، في وقت سابق، ضيفة على برنامج كلام الناس، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع على شاشة قناة mbc مصر.

وكشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حقيقة ما تردد عن ارتباطها بالفنان اللبناني وائل كفوري.

وقالت الزغبي خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "بعد تعاوني مع الفنان اللبناني وائل كفوري في أغنية (مين حبيبي أنا)، الناس فكرونا متزوجين ومغرومين ببعض وإنه أنا ووائل في علاقة، وهو أساسا ما كان فيه شي بينا".

وأضافت الزغبي: "أنا بعتز بالفنان وائل كصديق وهو فنان لبناني مكسّر الدنيا، والهدف من إطلاق هذه الشائعة هو لأن العالم يتمنى هذا الأمر والجمهور كان يتمنى أن تتحقق هذه الأمنية، وإنه تكون في علاقة وارتباط فني بينا".

يذكر أن نوال الزغبي قدمت أغنية "ألفين سلامة" لإعلان مستشفى الأطفال 57357 في رمضان 2022.