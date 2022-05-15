شاهد .. سألوا محمد زيدان ليه فسخت خطوبتك من مي عز الدين ورفضت الزواج منها في آخر لحظة ؟؟ فكشف السر المخفي والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر سألوا محمد زيدان ليه فسخت خطوبتك من مي عز الدين ورفضت الزواج منها في آخر لحظة ؟؟ فكشف السر المخفي والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، في لقاء سابق مع برنامج شيخ الحارة والجريئة. والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة «القاهرة والناس» عن سبب انفصاله عن الفنانة مي عز الدين.

ونفى زيدان الشائعات التي تقول إنه ارتبط بمي عز الدين لينسى زوجته الأجنبية قبل أن يعود إليها مرة أخرى، وقال: "بالعكس الفترة اللي أنا ومي ارتبطنا فيها كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية لفترة قصيرة، وكنت أعرف مي من قبل الانفصال"، وأضاف إنه تلك الصداقة تطورت بعد الانفصال وحدث الارتباط والخطوبة.

مؤكدا أن ارتباطه بمي عز الدين وخطوبته لها ليس له علاقة بزوجته الأجنبية ولم تكن محاولة منه لنسيان زوجته.

وعن أسباب الانفصال قال إنه كانت بسبب اختلاف في الآراء، وظروف شغل مي عز الدين ولأنه كان يعيش في ألمانيا حينها، والخطوبة لم تستمر أكثر من 4 شهور.

وأكد أن الانفصال تم بمنتهى الاحترام وتربطه بها صداقة قوية حتى الآن، وأكد كذلك على احترامه لها وتقديره لها، وظلت مي صديقة له حتى بعد عودته لزوجته الأولى.

وقال إن زوجته متفهمة علاقته بمي عز الدين، ولا تغير منها بشكل فج، بل على العكس لو كانت مي في مشكلة أو ضائقة لن يتردد في مساعدتها في الوقت الحالي، "عمري ما هتخلى عنها، ومراتي هتتفهم، لأن علاقتي بيها كويسة جدا".