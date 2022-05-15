شاهد .. هذا هو الفيلم الوحيد الذي كان يريد النجم أحمد زكي أن يحذفه ويعتبره سقطة في تاريخه.. لن تصدق من هي الممثلة التي شاركته البطوله !! (ستنصدم)

انت الان تتابع خبر هذا هو الفيلم الوحيد الذي كان يريد النجم أحمد زكي أن يحذفه ويعتبره سقطة في تاريخه.. لن تصدق من هي الممثلة التي شاركته البطوله !! (ستنصدم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

ليس من أشهر أفلامه، لكنه ترك في نفسيته ندماً كبيراً كشفه في أحد حواراته الصحفية بجريدة المصّور.

وفي الحوار المطول يتحدث الراحل الفنان أحمد زكي عن فيلم البطل، وكيف عمل مع الفنانين- قبل الشهرة- محمد هنيدي والمطرب مصطفى قمر.

يقول أحمد زكي عن فيلم البطل الذي شاركته بطولته غادة عبد الرازق إنه أخطأ في قبول هذا الفيلم، وأن معظم الانتقادات اللاذعة التي انهالت عليه، كانت متوقعة وصحيحة.

مضيفا: "بعد التصوير أصبح عندي حالة من القرف، أشعرتني بالحاجة إلى إحساس بالأمان والاطمئنان والاحتضان، أعترف أنني أخطأت في فيلم معين، لكن لا يجب أن يكون المقابل أن أتبهدل بهذا الشكل".

فيلم البطل هو أول تعاقد للفنان الكبير مع شركة العدل جروب، وحدثت بينهما عدة خلافات في البداية، لكنه أكمل الفيلم.

يضيف: "كان من واجب المنتج والمخرج أن يستعينا بالطاقم الفني الذي يتناسب معي باعتباري أنا بطل الفيلم، ووجدتني في حيرة من أمري، أنا فعلًا معجب بكل من محمد هنيدي وهو فنان له مستقبل في مجال التمثيل الكوميدي، وكذلك المطرب مصطفى قمر وهو واعد في مجال الغناء، وكنت مستعدا أن أنتج لهما فيلمًا لكن ليس معنى هذا أن يقفا أمامي في فيلم البطل، ولو أنني اعترضت على وجودهما لاتهمت بالوقوف في طريق الوجوه الجديدة، ولو وافقت فلا يجب أن أكون صديقًا لهما".

وتابع: "حسن النية الذي تعاملت به في الفيلم كان سببا في وقوعي بالفخ.. وكانت النتيجة أنني جاملت على حساب تاريخي وخبرتي".