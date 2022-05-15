شاهد .. لن تتخيلوا الأجر الكبير الذي يتقاضاه النجم محمد حماقي لقاء حفلاته.. أرقام فلكية تفوق المعقول !

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

150 ألف دولار هو الأجر الذي يتقاضاه الفنان المصري ​محمد حماقي​ لقاء الحفلات التي يقوم بإحياءها في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات الترفيه سواء في جدة أو مدينة الرياض.

من ناحية أخرى فقد بدأ محمد حماقي التحضير لألبومه المقبل حيث بدأ بالفعل الاستماع للأغنيات سواء من الشعراء أو الملحنين من أجل أن يقرر الأغنيات التي سيتضمنها الالبوم.

من ناحية أخرى فحماقي الذي كان من المفترض أن يقدم أولى تجاربه السينمائية قبل سنوات وهو المشروع الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، يفكر في تقديم التجربة لكن على أن يعثر على سيناريو جديد ومختلف عن الذي كان من المفترض أن يقدمه، وسيعمل على الحصول على تدريب على التمثيل لرغبته في أن تكون التجربة على أكمل وجه.