شاهد .. فضيحة مدوية..الراقصة صافيناز تتجاوز كل الحدود وما فعلته هذه المرة فجر غضباً واسعاً !!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية..الراقصة صافيناز تتجاوز كل الحدود وما فعلته هذه المرة فجر غضباً واسعاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشر فيديو الفضيحة للراقصة الأرمنية المقيمة في مصر صافيناز، أمام جميع المتابعين، حيث أخذت تفتح ساقيها أمامهم وتقوم بحركات لا أخلاقية.

في التفاصيل، نشرت الراقصة الأرمنية المقيمة في مصر صافيناز فيديو لها وهي تسبح في البحر، تحت عنوان فيديو الفضيحة، حيث فتحت ساقيها أمام الجميع، دون أن تهتم برأي المتابعين حوله.

هذا الفيديو لم يكن فضائحيًا بالمعنى التام للكلمة، إنّما تهدف من وراءه إلى إثارة الجدل كالعادة.