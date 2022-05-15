شاهد .. منى الشاذلي سألت فاروق الفيشاوي عن سبب رفضه الزواج ففضح وضعه الشخصي على الهواء وبكل جراءة !

انت الان تتابع خبر منى الشاذلي سألت فاروق الفيشاوي عن سبب رفضه الزواج ففضح وضعه الشخصي على الهواء وبكل جراءة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية سي بي سي كان قد فضح النجم المصري الكبير حقيقة أنه لم يتزوج منذ عام 1998.

وفي اللقاء الذي كشف الفنان وضحه الخاص بعد اكتشافه أنه لا يصلح للارتباط لأنه عاش مدللاً في طفولته واستمر على ذلك طوال عمره.

هذا وكانت قد نضحت حياة فاروق الفيشاوي بعلاقات عاطفية كثيرة وأكثر من زيجة، قبل رحيله جرّاء غيبوبة كبدية بعد معاناة من مرض السرطان.

والفنان فاروق الفيشاوي ولد في محافظة المنوفية، مصر عام 1949، وبعد دراسته الثانوية توجه إلى كلية الآداب في جامعة عين شمس ولكن حبه للفن جعله يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على ليسانس الآداب.