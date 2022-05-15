شاهد .. ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة وتستعرض جمالها بإطلالة صارخة اثناء ممارسة الرياضة.. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تقهر أبو هشيمة وتستعرض جمالها بإطلالة صارخة اثناء ممارسة الرياضة.. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة جديدة عب صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

ظهرت ياسمين بالصورة خلال قيامها بتمارين رياضية، وشاركت صورة خلال تأديتها تمرين فتح الحوض في أحضان الطبيعة حيث بدى المشهد ملفت.



وعلقت ياسمين على الصورة وكتبت:"كم هو جميل الله".



إنتشرت الصورة بشكل كبير بين المتابعين الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم لها وإعجابهم بها.



والجدير ذكره أن ياسمين كانت تصدرت التريند في كافة محركات البحث، بعد إنتشار خبر طلاقها من رجل الأعمال أحمد بو هشيمة.