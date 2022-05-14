شاهد .. تغلبت على زوجة شقيقة بالجمال.. أخبار ارتباط عصومي مقداد على هذه النجمة تُشعل الأنترنت .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تغلبت على زوجة شقيقة بالجمال.. أخبار ارتباط عصومي مقداد على هذه النجمة تُشعل الأنترنت .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/15 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أفادت بعض المعلومات التي تناقلتها الصفحات الخاصة بفانز اليوتيوبر ونجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد​ المعروف بـ عصومي انه يستعد لخطبة فتاة أحلامه.

وتابعت ان عصومي كان يرى أن "كراش الطفولة ​أمل قطامي​، نجمة قناة كراميش سابقاً هي شريكته المناسبة" مما جعل المتابعون يظنون انها العروس المحتملة.

وأعرب آخرون عن اندهاشهم بجمال أمل قطامي خاصة بعد ان كبرت، وقال بعضهم إن جمالها طغى على جمال زوجة شقيقه الوليد مقداد.

فيما افاد آخرون عن وجود مشكلة بين أمل ووالدة عصومي وان تصريحه هذا صحيح لكنه قديم في الوقت نفس ولم يعد صحيح عن وجود اعجاب بين الثنائي على الرغم من ان الجمهور تحمس للموضوع.