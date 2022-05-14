شاهد .. جورجينا رودريغيز تفجر الأنترنت بإطلالة نارية في حضن رونالدو و بدون ملابس على اليخت !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغيز تفجر الأنترنت بإطلالة نارية في حضن رونالدو و بدون ملابس على اليخت !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على متابعيه بظهور مميز مع صديقته عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريغيز، فيما حضرت التعليقات العربية بقوة على المنشور.

وفي التفاصيل، عرض كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" الذي يتابعه 440 مليون متابع، حيث ظهر عارٍ بدون ملابس وتركتن عليه حبيبته جورجينا.

وأرفق الدون رونالدو تعليقاً مع الصورة قال فيه: "مع حبيبتي الأبدية .. جورجينا!"، ويظهر من الصورة وجود الحبيبين على متن اليخت الفاخر الذي يمتلكه لاعب كرة القدم الأشهر على الإطلاق.

وحصدت الصورة تفاعلاً كبيراً من المتابعين مع أكثر من 11 مليون إعجاب وآلاف التعليقات التي برز من بينها تعليقات جمهور النجم البرتغالي من أبناء العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو حصد أمس الخميس، جائزة أفضل لاعب عن شهر نيسان/أبريل الماضي، في الدوري الإنكليزي الممتاز، الـ"بريميرليغ".

ووصل "الدون" إلى الـ"هاتريك" الرقم 50 في مسيرته مع الأندية، بعد قيادته "الشياطين الحمر" إلى الفوز على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف في مقابل اثنين في الجولة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتُعَدّ هذه الجائزة الثانيةَ لكريستيانو رونالدو هذا الموسم، والسادسة في مسيرته، ليصبح على بُعد جائزة واحدة ليعادل الرقم القياسي الذي يتشارك فيه الإنكليزي هاري كاين والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.