شاهد .. زوجة النجم كريم محمود عبد العزيز تفاجئ كل الفنانات بجمالها الخارق.. وسبب غير متوقع وراء اعتراض والده على زواجه منها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر زوجة النجم كريم محمود عبد العزيز تفاجئ كل الفنانات بجمالها الخارق.. وسبب غير متوقع وراء اعتراض والده على زواجه منها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز من خارج الوسط الفني في عام 2011، وعمره 25 عامًا، من «آن الرفاعي» ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، التي لا تظهر معه في المناسبات إلا نادرًا.

اعترض والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، على زواجه المبكر في البداية، لكن مع إصرار ابنه تمت الزيجة وأنجب بناته الثلاث «كندة وخديجة وحبيبة».

وأعادت مجموعة من الحسابات الفنّية على أنستجرام نشر صورة للفنان المصري “كريم محمود عبد العزيز” مع زوجته التى استطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها النادر وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

يحرص كريم، على عدم نشر صور فتياته الثلاث، متعمد إبعادهن عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء ذكرهن في إحدى المرات التي نشر فيها صورة له ووجهه ملون، مشيرًا إلى أن فتياته رسمن على وجهه لوحة ملونة.

فتياته الثلاث أنجبت زوجة كريم محمود عبد العزيز، طفلته الأولى «كندة» في عام 2012، ثم رزق بطفلته الثانية، التي اختار لها اسم «خديجة» في شهر مارس من عام 2015، وجاءت طفلته الثالثة «حبيبة» في أبريل عام 2020.

ويحاول «كريم» طوال الوقت الحفاظ على بناته وحجبهن عن الأضواء، ونشر القليل من صوره برفقة زوجته.

رسب في التاريخ ويخشى الأماكن المغلقة «كريم» هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وبدأ مسيرته الفنية في سن صغير بفيلم «البرح بيضحك ليه» عام 1995 وهو ابن الـ10 سنوات وقتها.

تقاضى أول أجر له بعد مشاركته في فيلم «الناظر» وكان 600 جنيه، ورسب في امتحان التاريخ في المرحلة الإعدادية، بسبب مشاركته في مسلسل «رجل من زمن العولمة» مع الفنان القدير صلاح السعدني.، كما أنه لا يحب الأماكن المغلقة ولا ركوب «الأسانسير».