شاهد .. سألوا النجم فاروق الفيشاوي عن سبب وراء خيانته لكلِّ زوجاته ! ففضح سرّه الخطير وكشف ما حدث مع ليلى علوي !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجم فاروق الفيشاوي عن سبب وراء خيانته لكلِّ زوجاته ! ففضح سرّه الخطير وكشف ما حدث مع ليلى علوي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/14 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان فاروق الفيشاوي ولد في محافظة المنوفية، مصر عام 1949، وبعد دراسته الثانوية توجه إلى كلية الآداب في جامعة عين شمس ولكن حبه للفن جعله يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على ليسانس الآداب.

نضحت حياة فاروق الفيشاوي بعلاقات عاطفية كثيرة وأكثر من زيجة، قبل رحيله جرّاء غيبوبة كبدية بعد معاناة من مرض السرطان.

الفنان القدير تزوج 3 مرات، الأولى من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، والأخيرة من الفنانة سهير رمزي لفترة قصيرة، بين كانت زيجته الثانية من الفنانة سمية الألفي هي الأبرز.

الشريكان استطاعا الزواج بعد قصة حب قوية، وأثمر زواجهما عن إنجاب ولدين، إلا أنهما انفصلا بعد سنوات طويلة، وكشفت سمية أخيراً أن السبب الرئيس لانفصالهما هو الخيانة المتكررة، وقالت: "كنت أعرف أن فاروق يخونني لأنه ضعيف أمام النساء، وكنت لا أتحدث معه بهذا الأمر خوفاً من غضبه، لأنني كنت أحبه بشدة، لكن في النهاية وصلت إلى مرحلة جعلت من استمرار زواجنا أمراً مستحيلاً، واتخذنا قرار الطلاق، لكن صداقتنا ما زالت مستمرة، فهو لم يتركني في أزمتي الصحية".

الغريب أن النجم الكبير فاروق الفيشاوي كان قد اعترف بخيانته المتكررة لسمية الألفي خلال سنوات زواجهما، إلا أن هذا لم يحُل دون صداقتهما بعد الطلاق، لدرجة أن سمية الألفي تغتنم أي ظهور تلفزيوني للتحدّث عن طليقها باحترام وتقدير، مؤكدةً أنها لم تقابل رجلاً مثله. صداقة سمية وفاروق أصبحت أمتن بعد إعلان الأخير إصابته بمرض السرطان، حيث أكد أن سمية من أشد الداعمين له في محنته هذه، فما كان منها إلا إن قالت: "إحنا كلنا معاك وفي ظهرك ومش هنسيبك".

وكما وتضمنت اعترافات الفيشاوي تأكيد خيانة جميع زوجاته، بسبب "طفاسة عينه، وحبه في جنس الحريم"، على حد قوله. ووصف نفسه بأنه "عينيه زايغة على الستات دائماً، وأنه قرر بعد طلاقه الثالث ألا يتزوج". وأما الفنانة التي أحبها ولم يتزوجا فهي ليلى علوي. خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " ليلة" قال إن ليلى هي حب حياته مشيرًا أنه نادم على عدم الزواج منها، من جانبها ردت الفنانة ليلى علوي خلال لقائها بالإعلامي نيان أنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع والفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله رافضة التعليق على الأمر.